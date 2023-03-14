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Минфин продал облигаций на 2,7 млрд грн. Банки снизили спрос на бенчмарк-ОВГЗ

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 17:35
Минфин продал облигаций на 2,7 млрд грн. Банки снизили спрос на бенчмарк-ОВГЗ - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов разместило государственные облигации на 2,72 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.   

Наибольшим спросом пользовались бенчмарк-ОВГЗ, которые банки покупают для пополнения резервов. Всего банки выкупили бенчмарк-ОВГЗ сроком на 2,3 года под 19,70% на 2,65 млрд грн.   

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На прошлой неделе банки выкупили бенчмарк-ОВГЗ на 15,9 млрд грн.   

Также Минфин продал однолетние облигации под 18,5% на 7 млн грн и 1,3-летние под 19% на 64 млн грн.  

Деньги инвесторов поддерживают Вооруженные Силы Украины и обеспечивают наших военных самым необходимым: оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами, напоминают в министерстве. 

Минфин продал облигаций на 2,7 млрд грн. Банки снизили спрос на бенчмарк-ОВГЗ

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Роман Бриль
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