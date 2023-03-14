Минфин продал облигаций на 2,7 млрд грн. Банки снизили спрос на бенчмарк-ОВГЗ

Министерство финансов разместило государственные облигации на 2,72 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Наибольшим спросом пользовались бенчмарк-ОВГЗ, которые банки покупают для пополнения резервов. Всего банки выкупили бенчмарк-ОВГЗ сроком на 2,3 года под 19,70% на 2,65 млрд грн.

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На прошлой неделе банки выкупили бенчмарк-ОВГЗ на 15,9 млрд грн.

Также Минфин продал однолетние облигации под 18,5% на 7 млн грн и 1,3-летние под 19% на 64 млн грн.

Деньги инвесторов поддерживают Вооруженные Силы Украины и обеспечивают наших военных самым необходимым: оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами, напоминают в министерстве.

10 января 2023 года Минфин начал продавать ОВГЗ, которые банки могут включать в резервы: привлек 20,5 млрд грн.

На 2 февраля продажи внутренних гособлигаций превысили 300 млрд грн с начала войны.

28 февраля государству передали облигации Ощадбанка на 1,1 млрд грн.





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Роман Бриль

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