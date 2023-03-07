Минфин продал гособлигаций на 16 млрд грн. Банки скупали бенчмарк-ОВГЗ

Министерство финансов разместило государственные облигации на 16,05 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Наибольшим спросом пользовались бенчмарк-ОВГЗ, которые банки покупают для пополнения резервов. Всего банки выкупили бенчмарк-ОВГЗ сроком на 2,7 года под 19,65% на 15,9 млрд грн.

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Также Минфин продал однолетние облигации под 18,5% на 62 млн грн и 1,6-летние под 19,5% на 14 млн грн.

Деньги инвесторов поддерживают Вооруженные Силы Украины и обеспечивают наших военных самым необходимым: оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами, напоминают в министерстве.

10 января 2023 года Минфин начал продавать ОВГЗ, которые банки могут включать в резервы: привлек 20,5 млрд грн.

31 января Минфин пополнил бюджет 10,6 млрд грн от облигаций: банки покупали бенчмарк-ОВГЗ.

На 2 февраля продажи внутренних гособлигаций превысили 300 млрд грн с начала войны.

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Роман Бриль

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