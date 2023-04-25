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Инвесторы повысили спрос на украинские облигации: Минфин провел удачный аукцион

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2023, 18:42
Инвесторы повысили спрос на украинские облигации: Минфин провел удачный аукцион - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов разместило государственные облигации на 16,3 млрд грн в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба Минфина. 

Спросом пользовались ОВГЗ номинированные в гривне и в долларах США.

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В частности, Минфин разместил гривневые облигации сроком на один год под 18,5% на 1,87 млрд грн, 1,2-летние под 19% на 2,7 млрд грн, 1,6-летние под 19,5% на 1,48 млрд грн и двухлетние под 19,6% на 2,19 млрд грн. 

Также Минфин разместил номинированные в долларах шестимесячные облигации под 4,75% на $166 млн и восьмимесячные под 4,8% на $54 млн.  

Всего с начала года Минфин продал военных облигаций на 61,37 млрд грн.  

Вложения инвесторов в военные облигации поддерживают Вооруженные Силы Украины и обеспечивают наших военных самым необходимым: оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами, напоминают в министерстве.    

Инвесторы повысили спрос на украинские облигации: Минфин провел удачный аукцион

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Роман Бриль
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Минфин гособлигации ОВГЗ военные облигации
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