Гривня снова укрепляется. Официальный курс

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Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 29 марта курс гривни по отношению к доллару вырос почти на 1 копейку и составил 39,2214 грн за 1 доллар. По отношению к евро национальная валюта укрепилась на 8 коп. до 42,367 грн. за 1 евро.

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