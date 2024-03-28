Гривня знову зміцнюється. Офіційний курс
Відповідно до офіційного курсу Національного банку України, 29 березня курс гривні відносно долара виріс майже на 1 копійку і склав 39,2214 грн за 1 долар. Стосовно євро національна валюта зміцнилась на 8 коп. до 42,367 грн за 1 євро.
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