Гривня снова упала в цене. Курс валют НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 22 декабря курс гривни по отношению к доллару опустился на 4 коп. до 37,5964/долл. По отношению к евро курс национальной валюты снизился на 22 коп. – 41,2846/евро.
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