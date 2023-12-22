Гривня снова упала в цене. Курс валют НБУ
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 22 декабря курс гривни по отношению к доллару опустился на 4 коп. до 37,5964/долл. По отношению к евро курс национальной валюты снизился на 22 коп. – 41,2846/евро.


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