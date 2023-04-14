Гривня теряет в цене. Курс валют НБУ
14.04.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 14 апреля курс гривни по отношению к евро упал на 32 копейки. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне.
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