Гривня укрепилась. Курс валют НБУ
11.11.2022, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 11 ноября курс гривни по отношению к евро вырос на 37 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается без изменений.
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