Инфляция в США пошла на спад. Дешевеют автомобили, медицина, авиаперелеты

Инфляция в США замедлилась в октябре до 7,7% в годовом выражении, по сравнению с 8,2%, зафиксированными в сентябре. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные министерства труда.

Базовая инфляция, не учитывающая цены на продукты питания и энергию, замедлилась до 6,3%, откатившись от 40-летнего максимума.

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На замедление инфляции повлияло снижение цен на медицинскую страховку и медуслуги (на 4%), а также на подержанные автомобили (на 2,4%), авиабилеты (1,1%), одежду (0,7%).

Стимулирующим инфляцию фактором остается рост цен на недвижимость.

Замедление инфляции позволит американскому центробанку отказаться на ближайшее время от практики резкого повышения базовой ставки, считают в агентстве.

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Роман Бриль

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