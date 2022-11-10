Инфляция в США пошла на спад. Дешевеют автомобили, медицина, авиаперелеты
Инфляция в США замедлилась в октябре до 7,7% в годовом выражении, по сравнению с 8,2%, зафиксированными в сентябре. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные министерства труда.
Базовая инфляция, не учитывающая цены на продукты питания и энергию, замедлилась до 6,3%, откатившись от 40-летнего максимума.
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На замедление инфляции повлияло снижение цен на медицинскую страховку и медуслуги (на 4%), а также на подержанные автомобили (на 2,4%), авиабилеты (1,1%), одежду (0,7%).
Стимулирующим инфляцию фактором остается рост цен на недвижимость.
Замедление инфляции позволит американскому центробанку отказаться на ближайшее время от практики резкого повышения базовой ставки, считают в агентстве.
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