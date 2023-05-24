Гривня укрепилась. Курс валют НБУ
24.05.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 24 мая курс гривни по отношению к евро вырос на 17 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне.
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