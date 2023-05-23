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Спрос на гособлигации Украины остается высоким. Минфин провел очередной успешный аукцион

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 18:02
Спрос на гособлигации Украины остается высоким. Минфин провел очередной успешный аукцион - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Министерство финансов разместило государственные облигации на 10,8 млрд грн в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба министерства.     

Наибольшим спросом пользовались облигации, номинированные в долларах США. Инвесторы купили 9-месячные облигаций под 4,8% на $208 млн.  

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Также Минфин разместил гривневые облигации сроком на один год под 18,5% на 452 млн грн, 1,5-летние под 19,5% на 1,63 млрд грн, и 2,7-летние под 19,75% на 1,08 млрд грн. 

В начале мая Минфин провел с начала полномасштабной агрессии России  наиболее успешный аукцион по продаже облигаций — было продано ОВГЗ на 28,5 млрд грн.   

Деньги инвесторов поддерживают Вооруженные Силы Украины и обеспечивают наших военных самым необходимым: оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами, напоминают в министерстве. 

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Роман Брыль
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