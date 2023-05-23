Спрос на гособлигации Украины остается высоким. Минфин провел очередной успешный аукцион

Министерство финансов разместило государственные облигации на 10,8 млрд грн в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Наибольшим спросом пользовались облигации, номинированные в долларах США. Инвесторы купили 9-месячные облигаций под 4,8% на $208 млн.

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Также Минфин разместил гривневые облигации сроком на один год под 18,5% на 452 млн грн, 1,5-летние под 19,5% на 1,63 млрд грн, и 2,7-летние под 19,75% на 1,08 млрд грн.

В начале мая Минфин провел с начала полномасштабной агрессии России наиболее успешный аукцион по продаже облигаций — было продано ОВГЗ на 28,5 млрд грн.

Деньги инвесторов поддерживают Вооруженные Силы Украины и обеспечивают наших военных самым необходимым: оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами, напоминают в министерстве.

18 апреля 2023 года министерство финансов разместило военные облигации на 10,86 млрд грн.

25 апреля инвесторы повысили спрос на украинские облигации.

23 мая НБУ расширил до семи список бенчмарк-облигаций для финансирования бюджета.

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