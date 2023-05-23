Попит на держоблігації України залишається високим. Мінфін провів черговий успішний аукціон

Міністерство фінансів розмістило державні облігації на 10,8 млрд грн в еквіваленті. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Найбільший попит мали облігації, номіновані в доларах США. Інвестори купили 9-місячні облігації під 4,8% на $208 млн.

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Також Мінфін розмістив облігації в гривні терміном на один рік під 18,5% на 452 млн грн, 1,5-річні під 19,5% на 1,63 млрд грн, та 2,7-річні під 19,75% на 1,08 млрд грн.

На початку травня Мінфін провів з початку повномасштабної агресії Росії найбільш успішний аукціон з продажу облігацій — було продано ОВДП на 28,5 млрд грн.

Гроші інвесторів підтримують Збройні Сили України й забезпечують наших військових найнеобхіднішими: зброєю, патронами, технікою, харчуванням і медикаментами, нагадують у міністерстві.

18 квітня 2023 року Міністерство фінансів розмістило військові облігації на 10,86 млрд грн.

25 квітня інвестори підвищили попит на українські облігації.

23 травня НБУ розширив до семи список бенчмарк-облігацій для фінансування бюджету.

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