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Попит на держоблігації України залишається високим. Мінфін провів черговий успішний аукціон

Этот материал также доступен на русском
23.05.2023, 18:02
Попит на держоблігації України залишається високим. Мінфін провів черговий успішний аукціон - Фото
Фото: пресслужба НБУ

Міністерство фінансів розмістило державні облігації на 10,8 млрд грн в еквіваленті. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Найбільший попит мали облігації, номіновані в доларах США. Інвестори купили 9-місячні облігації під 4,8% на $208 млн.

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Також Мінфін розмістив облігації в гривні терміном на один рік під 18,5% на 452 млн грн, 1,5-річні під 19,5% на 1,63 млрд грн, та 2,7-річні під 19,75% на 1,08 млрд грн.

На початку травня Мінфін провів з початку повномасштабної агресії Росії найбільш успішний аукціон з продажу облігацій — було продано ОВДП на 28,5 млрд грн.

Гроші інвесторів підтримують Збройні Сили України й забезпечують наших військових найнеобхіднішими: зброєю, патронами, технікою, харчуванням і медикаментами, нагадують у міністерстві.

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Роман Бриль
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