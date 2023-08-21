Гривня укрепилась. Курс валют НБУ
21.08.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 21 августа курс гривни по отношению к евро вырос на 12 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается без изменений.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
- Украинцы тратят на продукты 42% дохода. Это один из худших показателей в мировом рейтинге
- Зеленский подписал закон об ограничении изменений в госбюджет. Это "маяк" МВФ
Читайте также
Последние новости
Комментарии