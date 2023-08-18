Украинцы тратят на продукты 42% дохода. Это один из худших показателей в мировом рейтинге

Почти 42% дохода украинцы тратят на еду и безалкогольные напитки, которые едят дома. Об этом говорится в публикации польского сервиса скидок Picodi.com, который ссылается на данные британской компании Euromonitor International и национальных статистических служб.

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Расходы и ресурсы домохозяйств Украины до начала полномасштабного вторжения регулярно публиковались на сайте Госстата. Сейчас они не обнародуются.

Аналитики сопоставили статистические данные о том, сколько денег на питание тратят жители 105 стран мира. Украина оказалась на 93-м месте.

На продукты питания и безалкогольные напитки у украинцев приходится 41,6% всех расходов на потребительские товары и услуги. Похожие результаты у Молдовы (41,1%), Эфиопии (41,3%) и Камбоджи (42,7%).

Больше всего на продукты питания тратят в Нигерии (59%), Мьянме (56,6%) и Кении (56,1%).

В Европе на еду больше всего тратят в Швейцарии ($359 в месяц), Норвегии (соответственно $341) и Дании ($311). Это можно объяснить общими высокими ценами в этих странах.

Расходы на питание у среднестатистического жителя Украины ежемесячно составляют $108.

Меньше всего на продукты питания тратят в Беларуси и Молдове (соответственно $98 и $97 в месяц).

Падение доходов украинцев во время войны практически не отразилось на том, как они оценивают свое финансовое положение. По данным опроса Киевского международного института социологии, 64% украинцев столкнулись со снижением дохода, а 27% в результате вторжения потеряли работу, значительное количество лишились имущества и жилья.