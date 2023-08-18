Українці витрачають на продукти 42% доходу. Це один з найгірших показників у світовому рейтингу

Майже 42% доходу українці витрачають на їжу та безалкогольні напої, які споживають удома. Про це йдеться в публікації польського сервісу знижок Picodi.com, який посилається на дані британської компанії Euromonitor International та національних статистичних служб.

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Витрати та ресурси домогосподарств України до початку повномасштабного вторгнення регулярно публікувалися на сайті Держстату. Зараз вони не оприлюднюються.

Аналітики співставили статистичні дані про те, скільки грошей на харчування витрачають жителі 105 країн світу. Україна опинилася на 93-му місці.

На харчові продукти та безалкогольні напої в українців припадає 41,6% від всіх витрат на споживчі товари та послуги. Схожі результати у Молдови (41,1%), Ефіопії (41,3%) та Камбоджі (42,7%).

Найбільше на харчові продукти витрачають у Нігерії (59%), М’янмі (56,6%) та Кенії (56,1%).

У Європі на їжу найбільше витрачають у Швейцарії ($359 на місяць), Норвегії (відповідно $341) та Данії ($311). Це можна пояснити загальними високими цінами в цих країнах.

Витрати на харчування у середньостатистичного мешканця України щомісяця становлять $108.

Найменше на харчові продукти витрачають у Білорусі та Молдові (відповідно $98 і $97 на місяць).

Падіння доходів українців під час війни практично не вплинуло на те, як вони оцінюють своє фінансове становище. За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, 64% українців зіткнулися зі зниженням доходу, а 27% унаслідок вторгнення втратили роботу, значна кількість позбулися майна і житла.