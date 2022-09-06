Гривня укрепилась на 27 копеек. Курс валют НБУ
06.09.2022, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 6 сентября курс гривни по отношению к евро вырос на 27 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается без изменений.
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