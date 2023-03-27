Гривня укрепилась на 46 копеек. Официальный курс валют
27.03.2023, 09:00
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 27 марта курс гривни по отношению к евро вырос на 46 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается без изменений.
- "Значительно хуже среднего". МВФ прогнозирует непростой год для мировой экономики
- НБУ увеличил продажу валюты на межбанке
Читайте также
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии