НБУ увеличил продажу валюты на межбанке

С 20 по 24 марта 2023 года Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке $495,45 млн против $376,22 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Таким образом, НБУ увеличил продажи валюты по сравнению с прошлой неделей на $119,23 млн.

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При этом регулятор ничего не покупал.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 61,30 млн. долларов и продал 6 900,22 млн. долларов.

В феврале 2023 года ситуация на валютном рынке Украины улучшилась. Одной из причин было прекращение финансирования дефицита государственного бюджета за счет эмиссии гривны со стороны Нацбанка.

Национальный банк Украины хочет, чтобы напечатанные гривни не оказались на валютном рынке, ведь избыток средств создает угрозу для курса гривны к доллару.

Наталія Софієнко

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