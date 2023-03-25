НБУ увеличил продажу валюты на межбанке
25.03.2023, 11:32
Доллар, валюта (Фото: Pexels)
С 20 по 24 марта 2023 года Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке $495,45 млн против $376,22 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Таким образом, НБУ увеличил продажи валюты по сравнению с прошлой неделей на $119,23 млн.
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При этом регулятор ничего не покупал.
Всего с начала года НБУ купил на межбанке 61,30 млн. долларов и продал 6 900,22 млн. долларов.
В феврале 2023 года ситуация на валютном рынке Украины улучшилась. Одной из причин было прекращение финансирования дефицита государственного бюджета за счет эмиссии гривны со стороны Нацбанка.
- Национальный банк Украины хочет, чтобы напечатанные гривни не оказались на валютном рынке, ведь избыток средств создает угрозу для курса гривны к доллару.
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