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Курс доллара падает: в НБУ назвали причины

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2023, 12:25
Курс доллара падает: в НБУ назвали причины - Фото
Гривня (Фото - НБУ)

В феврале 2023 года ситуация на валютном рынке Украины улучшилась. Одной из причин было прекращение финансирования дефицита госбюджета за счет эмиссии гривны со стороны Нацбанка. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

Как отмечается в обзоре, в феврале предложение иностранной валюты подпитывалось как сезонным увеличением ее продаж преимущественно предприятиями АПК для подготовки к проведению посевной кампании, так и насыщением рынка наличной иностранной валютой, в частности за счет уменьшения спроса из-за возможности покупки безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит.

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"Кроме того, на валютный рынок и дальше положительно влияло отсутствие монетизации дефицита бюджета", – отмечают в НБУ.

Во вторник, 7 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках составляет 38,38 грн. Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37,8 грн., максимальный – 38,7 грн. Для продажи минимальный курс также 38,7 грн, максимальный – 39,55 грн.

Наталія Софієнко
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