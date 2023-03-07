Доллар и евро в банках подешевели

Доллар за месяц подешевел на две гривни. Почему так произошло и надолго ли этоВо вторник, 7 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 6 коп. и составляет 38,38 грн. Курс продаж опустился на 14 коп. до 39,08 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37,8 грн, максимальный – 38,7 грн. Для продажи минимальный курс также 38,7 грн, максимальный – 39,55 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1 коп. и составил 40,33 грн. Средний курс продаж уменьшился на 6 коп. до 41,29 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,8 грн, максимальный – 40,95 грн. Для продажи минимальный курс – 40,8 грн, максимальный – 41,85 грн.

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Анна Ішутіна

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