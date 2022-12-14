Гривня укрепилась. Официальный курс валют
14.12.2022, 09:00
Фото: Unsplash
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 14 декабря курс гривни по отношению к евро вырос на 2 копейки. По отношению к доллару национальная валюта остается без изменений.
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