Гривня укрепилась. Официальный курс валют
30.01.2023, 08:00
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 30 января курс гривни по отношению к евро вырос на 10 копеек. По отношению к доллару национальная валюта осталась без изменений.
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