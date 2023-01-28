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Министерство финансов Украины получило награду Risk Awards 2023

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2023, 16:51
Министерство финансов Украины получило награду Risk Awards 2023 - Фото
Министр финансов Сергей Марченко (Фото: пресс-служба Минфина)

Министерство финансов Украины стало победителем Risk Awards 2023 в номинации "Риск-менеджер года по суверенным активам" от международного авторитетного издания Risk.net, сообщает Минфин.

Этому способствовала эффективная работа команды министерства в сфере управления госдолгом и продолжение активного сотрудничества с инвесторами в украинских активах в условиях полномасштабной войны.

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Через несколько дней после начала полномасштабного вторжения был проведен первый аукцион по продаже военных облигаций. Благодаря еженедельному проведению аукционов облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) в госбюджет по состоянию на конец 2022 года было привлечено более 7 млрд долларов США.

Кроме того, в августе 2022 года было достигнуто соглашение с инвесторами о продлении срока погашения всех 13 серий государственных еврооблигаций и отсрочке купонных платежей на два года, что позволило сэкономить около 6 млрд долларов США для финансирования первоочередных потребностей Украины. Эти меры, вместе с льготным финансированием от стран-союзников и международных организаций, позволили Украине стабилизировать финансовую систему и предотвратить кризис ликвидности.

По словам директора долговых рынков региона CEEMEA в BNP Paribas Бориса Матяша, гудвилл (деловая репутация), которую Украина заработала в течение последних нескольких лет, сотрудничая с инвесторами, стала ключевым фактором в достижении соглашения с инвесторами в прошлом году.

"Это помогло Украине мобилизовать финансовые ресурсы быстро и эффективно, получив широкую поддержку от инвесторского сообщества, и освободить бюджетные ресурсы во времена, когда это нужно больше всего. Таким образом, это дает стране возможность продолжать функционировать и восстанавливать страну для преуспевающего будущего народа Украины", – добавил Матяш.

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Наталія Софієнко
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Risk Awards 2023 Минфин Украины
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