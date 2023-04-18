Гривня укрепилась. Официальный курс валют
18.04.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 18 апреля курс гривни по отношению к евро вырос на 27 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне.
- Western Union временно отменил комиссию за перевод денег из Польши в украинский госбанк
- Рада вернулась к пенсионной реформе: зарегистрирован законопроект о накопительных пенсиях
Читайте также
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии