Гривня укрепилась. Официальный курс валют
15.05.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 15 мая курс гривни по отношению к евро вырос на 14 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне.
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