Гривня вернула 28 копеек. Официальный курс валют
01.02.2023, 09:00
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 1 февраля курс гривни по отношению к евро вырос на 28 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается без изменений.
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