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18.04.2019, 16:18

Гройсман о ПриватБанке: деньги должны быть сохранены

Гройсман о ПриватБанке: деньги должны быть сохранены

Премьер-министр заявляет, что решение суда о незаконности национализации ПриватБанка должно быть обжаловано

Премьер-министр Владимир Гройсман поддерживает позицию Министерства финансов и Национального банка - решение суда должно быть обжаловано. Об этом он сказал телеканалу Прямий, комментируя решение Окружного админсуда Киева о незаконности национализации ПриватБанка.

Глава правительства отметил, что решение не вступило в законную силу и должно быть обжаловано в соответствии с процедурами.

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Гройсман считает, что Минфин и Нацбанк абсолютно уверены в своей правовой позиции.

"Меня же интересует совершенно другое – сохранение денег вкладчиков и госресурсов. На самом деле, решение которое рассматривал СНБОУ по решению Нацбанка как раз предполагало то, чтобы спасти, докапитализировать банк государством, чтобы обеспечить стабильность денег вкладчиков. Что и было сделано государством", - подчеркнул Гройсман.

Гройсман напомнил, что государство докапитализировало банк на 155 млрд грн, что позволяет банку находиться в очень хорошем состоянии.

"И эти деньги должны быть сохранены для государства и сохранены деньги всех вкладчиков. Что, я считаю, возможно. Остальное выяснят юристы в рамках судебной системы", - подчеркнул премьер-министр.

Отвечая на вопрос, может ли это быть связано с тем, что Коломойский близок с одним из кандидатов в президенты, Гройсман ответил: "Я не хочу ничего политизировать в этом вопросе. Считаю, что есть решение суда, будет обжалование, в том числе Нацбанком, т.к. он - регулятор банковской системы. А согласование юридических вопросов может занять не один месяц, даже год".

Напомним, сегодня, 18 апреля, Окружной админсуд Киева принял решение удовлетворить иск Игоря Коломойского, бывшего владельца ПриватБанка, и признать незаконной национализацию банка в 2016 году.

Минфин и НБУ не согласны с решением суда и собираются подать апелляцию.

 

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Теги: ПриватБанк
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