Отмена национализации ПриватБанка. Реакция Минфина и НБУ

Министерство финансов и Национальный банк Украины (НБУ) не согласны с решением Окружного админсуда Киева о незаконности национализации ПриватБанка и собираются подать апелляционную жалобу на это решение.

В Минфине напомнили, что капитал ПриватБанка имел отрицательное значение, и государство стало гарантом выполнения всех обязательств перед клиентами.

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"Государство вложило в этот банк 155,3 млрд грн. Это был сложный, но необходимый шаг для обеспечения стабильности банковской системы и экономики в целом", - говорится в сообщении министерства.

НБУ сообщил, что предложит Совету по финансовой стабильности обратиться в Совет национальной безопасности и обороны и Кабмин "по поводу подобных судебных практик, наносящих вред международному имиджу Украины".

"Законность решений (о национализации - ред.) очевидна и обратная процедура в этом вопросе невозможна, ведь для этого нет ни правовых, ни экономических оснований. После вывода неплатежеспособного банка с рынка с участием государства, ПриватБанк полностью перешел на рыночную бизнес-модель и сегодня является самым прибыльным украинским банком и частью стабильной и прозрачной банковской системы", - отмечает первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

Неофициально высокопоставленный собеседник в Минфине сказал LIGA.net, что несмотря на то, что это только первая инстанция, решение админсуда плохое и симптоматичное.

Ранее сегодня, 18 апреля, Окружной админсуд Киева принял решение удовлетворить иск Игоря Коломойского, бывшего владельца ПриватБанка, и признать незаконной национализацию банка в 2016 году.

В начале 2018 года международная компания Kroll провела независимый аудит ПриватБанка и выявила, что в течение десяти лет до национализации, банк был объектом масштабных мошеннических действий, которые нанесли ему $5,5 млрд убытков. Коломойский называет эти обвинения "фейком". Он также заявляет о готовности вернуть выведенные деньги ПриватБанку, если факт вывода будет доказан в суде.

Позже олигарх говорил, что ему нужен не ПриватБанк, а $2 млрд компенсации.