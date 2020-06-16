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Холодницкий о подозрении Коломойскому: Многие не хотят быть причастны к этому

Холодницкий о подозрении Коломойскому: Многие не хотят быть причастны к этому
16.06.2020, 13:44

По словам главы САП Холодницкого, до подозрения Коломойскому в деле ПриватБанка еще далеко

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий не согласен с директором НАБУ Артемом Сытником в том, что следствие приблизилось к объявлению подозрения Игорю Коломойскому. Об этом Холодницкий заявил в эфире телеканала ICTV.

Он подчеркнул, что претензии к Коломойскому не исчерпываются делом национализации ПриватБанка, там фигурируют и другие компании.

"Давайте расширим вопрос. ПриватБанк, Укрнафта... это те дела, которые находятся у детективов и прокуроров. Не могу согласиться 100% с позицией коллеги Артема [Сытника] о приближении вплотную (к объявлению подозрений - ред.), ибо дело трудное, дело длится уже четвертый год", - сказал Холодницкий.

Он подтвердил, что есть сложности с проведением некоторых экспертиз.

"Видя такие названия учреждений и кейсов, которым надо давать экономическое заключение, многие или млеют, или делают все, чтобы не быть причастным к этому”, - отметил глава САП.

При этом он подчеркнул, что следствие не остановлено, дела не закрыты, и предположил, что при его каденции так и останется.

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Марина Кучук
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