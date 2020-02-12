"Мы не сдаемся": глава НАБУ рассказал о деле ПриватБанка

Глава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник заявил, что детективы не чувствуют плодотворного сотрудничества в расследовании дела ПриватБанка. Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

"Это сложное расследование, которое продвигается не так быстро, как ожидает общество. К сожалению, мы не чувствуем плодотворного сотрудничества в расследовании этого кейса, прежде всего со стороны экспертных учреждений. Но мы не сдаемся - будем работать, расследовать", - сообщил Сытник.

Он не стал делать прогнозов, когда дело может быть передано в суд. При этом добавил, что НАБУ никогда не останавливалось в расследовании какого-то дела.

"Детективы работают и проводят все необходимые следственные действия. Наверное, кого-то это раздражает", - предположил Сытник.

По его мнению, дело ПриватБанка, а также уже закрытое "дело рюкзаков Авакова" являются причинами того, что депутаты начали собирать подписи за его отставку.

"То, что сейчас происходит (сбор подписей за отставку с должности директора НАБУ - ред.), связано с так называемым "делом рюкзаков", которое, к сожалению, прокуратура закрыла, а также делом ПриватБанка, которое с недавних пор полностью передано в НАБУ. Вот две ключевые причины", - уверен Сытник.

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