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Глава СБУ блокирует ключевую экспертизу в деле ПриватБанка - Рябошапка

Глава СБУ блокирует ключевую экспертизу в деле ПриватБанка - Рябошапка
23.04.2020, 15:35

По словам экс-генпрокурора Рябошапки, глава СБУ Баканов несколько месяцев блокирует ключевую экспертизу в деле ПриватБанка

Руководство Службы безопасности Украины (СБУ) блокирует проведение ключевой экспертизы в деле о выводе денег из ПриватБанка до национализации, заявил экс-генпрокурор Руслан Рябошапка. Об этом он пишет в своей колонке для УП.

“Еще одно важнейшее для Украины производство может быть быстро завершено, как только друг президента, глава СБУ, разблокирует проведение ключевой экспертизы в одном из производств НАБУ по ПриватБанку. Уже несколько месяцев заблокированная руководством СБУ экспертиза спасает организаторов миллиардной схемы от сообщения о подозрении”, - утверждает Рябошапка.

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Также, по его данным, после назначения генпрокурором Ирины Венедиктовой в Офисе генпрокурора был ликвидирован департамент, который занимался делами бывших владельцев лопнувших банков.

“Департамент Офиса генпрокурора, который за несколько месяцев привлек к ответственности бывших владельцев более десятка банков за хищение средств, в первые дни нового руководства прокуратуры был ликвидирован. Видимо, "посадки" бывших банкиров и возвращение украденных ими миллиардов больше не в приоритете у президента и его прокурора”, - написал Рябошапка.

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Марина Кучук
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дело приватбанка Иван Баканов руслан рябошапка Ирина Венедиктова
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