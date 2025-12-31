ИИ поставит под угрозу 200 000 рабочих мест в европейских банках к 2030 году – прогноз

Аналитики Morgan Stanley считают, что больше всего пострадают вспомогательные и средние офисы

Финансовый район во Франкфурте-на-Майне, Германия, 30 декабря 2025 года (фото - EPA / РОНАЛЬД ВИТТЕК)

К 2030 году европейские банковские учреждения могут сократить около 10% работников, то есть около 212 000 человек из-за внедрения искусственного интеллекта и цифровизации. Об этом со ссылкой на анализ американского инвестбанка Morgan Stanley пишет Financial Times.

Прогноз Morgan Stanley появился на фоне стремления банков обеспечить обещанную искусственным интеллектом экономию, одновременно переводя большую часть своих операций в онлайн.

Согласно анализу 35 банков, сокращения скорее всего будут происходить в подразделениях "центральных сервисов", к которым относятся бэк- и мидл-офисы, а также должности в сфере управления рисками и комплаенса.

"Многие банки заявляют о повышении эффективности благодаря ИИ и дальнейшей цифровизации на уровне до 30%", – отметили в Morgan Stanley.

Европейские банки испытывают сильное давление со стороны инвесторов, которые требуют находить новые способы сокращения расходов и повышения рентабельности капитала, постоянно отстающей от показателей их американских конкурентов.

Аналитики Morgan Stanley отметили, что ИИ дает банкам возможность улучшить соотношение расходов к доходам (ключевой показатель эффективности, за которым следят инвесторы), поскольку предыдущие волны сокращения расходов уже исчерпали свой потенциал.

Банки уже начали называть ИИ катализатором реструктуризации операций.

В ноябре нидерландский банк ABN Amro сообщил, что к 2028 году сократит около пятой части штатных сотрудников. А генеральный директор французского Société Générale Славомир Крупа в марте предупредил, что "нет ничего святого" в его кампании по снижению упорно высоких расходов банка.

Прогноз подчеркивает, как дальнейшая цифровизация и внедрение ИИ могут существенно изменить банковский ландшафт Европы в ближайшие годы. Особенно это касается банков, ориентированных на розничных клиентов, и в таких странах, как Франция и Германия, где соотношение расходов к доходам остается высоким.