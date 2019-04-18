"Им не терпится": Порошенко о решении суда по ПриватБанку

Решение суда о незаконности национализации ПриватБанка грозит Украине дефолтом и экономическим кризисом. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в своем видеообращении, комментируя ситуацию вокруг ПриватБанка.

Порошенко заявил, что план одного из "олигархов-беглецов" в случае победы Владимира Зеленского на выборах заключается в том, чтобы вернуть себе ПриватБанк.

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"Как видите, им не терпится. Они уже сейчас начали реализацию этого замысла. И подобная авантюра угрожает потерей денег десяткам миллионов клиентов. А стране в целом - дефолтом и новым экономическим кризисом", - сказал он.

В связи с этим Порошенко одобрил инициативу правительства и Нацбанка, которые обжалуют решение суда.

Напомним, сегодня Окружной административный суд Киева, рассмотрев иск Игоря Коломойского, признал незаконной национализацию ПриватБанка и недействительным договор купли-продажи государством акций банка.

Министерство финансов и Нацбанк заявили, что обжалуют решение. Их позицию поддержал премьер-министр Владимир Гройсман.