Индия забрала из Великобритании 100 тонн золота. Будет хранить у себя

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Центральный банк Индии переместил более 100 тонн золота из Великобритании в свои собственные хранилища и в скором времени собирается перевезти примерно еще столько же, сообщила газета Times of India со ссылкой на собственные источники.

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Для сравнения, весь золотой запас Украины – примерно 27 тонн.

У Центрального банка Индии больше золота – чуть более 822 тонн. Из них около 414 тонн хранились за границей (данные на конец марта) в Банке Англии и Банке международных расчетов (BIS).

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Для многих центральных банков мира Англия традиционно является надежным местом хранения золота. Индия тоже держит там часть своих запасов с момента обретения независимости.

С 2017 года Индия начала активно скупать золото, считающееся надежным активом в периоды нестабильности и геополитических потрясений. "Поскольку запасы накапливались за границей, было решено перевезти часть золота в Индию", — пишет издание со ссылкой на индийского чиновника.

Для перевозки такого количества золота потребовалась значительная подготовительная работа. Во-первых, Банк Индии освободили от уплаты таможенных пошлин за ввоз металла, но не от импортного налога, потому что он распределяется между отдельными штатами. Во-вторых, понадобился специальный самолет с дополнительными мерами безопасности.

Times of India пишет, что перемещение золота позволит центробанку сэкономить на услугах Банка Англии. Внутри Индии золото хранится в бывшем монетном дворе в Мумбаи, а также в Нагпуре