Індія забрала з Великої Британії 100 тонн золота. Буде зберігати у себе

Центральний банк Індії переводить на зберігання всередині країни золото, яке раніше тримав у Банку Англії

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Центральний банк Індії перемістив понад 100 тонн золота з Великої Британії у свої власні сховища і незабаром збирається перевезти приблизно ще стільки ж, повідомила газета Times of India із посиланням на власні джерела.

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Для порівняння, весь золотий запас України – приблизно 27 тонн.

Центральний банк Індії має більше золота – трохи понад 822 тонн. З них майже 414 тонн зберігалися за кордоном (дані на кінець березня) в Банку Англії та Банку міжнародних розрахунків (BIS).

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Для багатьох центральних банків світу Англія традиційно є надійним місцем зберігання золота. Індія теж тримає там частину своїх запасів із моменту здобуття незалежності.

З 2017 року Індія почала активно скуповувати золото, яке вважається надійним активом у періоди нестабільності та геополітичних потрясінь. "Оскільки запаси накопичувалися за кордоном, було вирішено перевезти частину золота до Індії", – пише видання із посиланням на індійського чиновника.

Для перевезення такої кількості золота знадобилась значна підготовча робота. По-перше, Банк Індії звільнили від сплати митних зборів за ввезення металу, але не від імпортного податку, бо він розподіляється між окремими штатами. По-друге, знадобився спеціальний літак із додатковими заходами безпеки.

Times of India пише, що переміщення золота дозволить центробанку зекономити на послугах Банку Англії. Всередині Індії золото зберігається у колишньому монетному дворі в Мумбаї, а також у Наґпурі.