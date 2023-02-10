Иностранная валюта дешевеет. Наличные курсы

В пятницу, 10 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 13 коп. и составил 39,56 грн. Курс продаж снизился на 9 коп. до 40,2 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,8 грн, максимальный – 39,85 грн. Для продажи минимальный курс 39,8 грн, максимальный – 40,75 грн.

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Средний курс покупки евро упал на 7 коп. и составил 42,03 грн. Средний курс продаж опустился на 3 коп. до 43,01 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40,55 грн, максимальный – 42,5 грн. Для продажи минимальный курс – 42,4 грн, максимальный – 43,5 грн.

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Анна Ішутіна

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