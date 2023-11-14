Иностранная валюта снова дорожает. Курс валют НБУ
14.11.2023, 09:00
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 14 ноября курс гривни по отношению к доллару снизился на 8 копеек до 36,1609/долл. По отношению к евро национальная валюта подешевела на 5 копеек – 38,5945/евро.
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