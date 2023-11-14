Іноземна валюта знову дорожчає. Курс валют НБУ
14.11.2023, 09:00
Фото: Єлизавета Сергієнко/пресцентр НБУ
Відповідно до офіційного курсу Національного банку України, 14 листопада курс гривні відносно долара знизився на 8 копійок до 36,1609/дол. Стосовно євро національна валюта подешевшала на 5 копійок – 38,5945/євро.
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