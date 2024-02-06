Иностранная валюта в банках подешевела

Курс доллара упал на 1 копейку, курс евро – на 13

Фото: depositphotos.com

Во вторник, 6 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, не изменился и составляет 37,46 грн. Курс продаж опустился на 1 коп. до 38,06 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37 грн, максимальный – 37,7 грн. Для продажи минимальный курс – 37,99 грн, максимальный – 38,2 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 13 коп. и составил 40,43 грн. Курс продаж упал на 11 коп. до 41,38 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,55 грн, максимальный – 41,1 грн. Для продажи минимальный курс – 41,05 грн, а максимальный – 42 грн.

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