Іноземна валюта в банках подешевшала

Курс долара впав на 1 копійку, курс євро – на 13

Фото: depositphotos.com

У вівторок, 6 лютого середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, не змінився і складає 37,46 грн. Курс продажу опустився на 1 коп. до 38,06 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 37 грн, максимальний – 37,7 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,99 грн, максимальний – 38,2 грн.

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Середній курс купівлі євро знизився на 13 коп. і склав 40,43 грн. Курс продажу впав на 11 коп. до 41,38 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,55 грн, максимальний – 41,1 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,05 грн, а максимальний – 42 грн.

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