Иск Суркисов к ПриватБанку. Во сколько может обойтись решение суда каждому украинцу

Решение Печерского районного суда Киева о том, что национализированный ПриватБанк должен выплатить братьям Григорию и Игорю Суркисам $350 млн или почти 10 млрд грн означает, что каждый украинец как совладелец ПриватБанка потратит на это 230 грн. Об этом сообщает Центр социально-экономических исследований CASE-Украина.

"Печально известный Печерский райсуд Киева удовлетворил иск братьев Суркисов к ПриватБанку. Банк должен возместить истцам $350 млн или почти 10 млрд грн… Решение Печерского суда – очень опасный звоночек, который может обойтись налогоплательщикам в круглую сумму. Если решение суда останется в силе, то "цена" иска братьев Суркисов составит около 230 грн с каждого жителя Украины, и более 580 грн с каждого работающего", – отмечается в сообщении.

Какова история вопроса

2 сентября Печерский райсуд Киева удовлетворил исковые требования офшорных компаний братьев Суркисов к государственному ПриватБанку на общую сумму $350 млн ($250 млн тела депозитов и $100 млн начисленных процентов).

Эти средства были конвертированы в капитал ПриватБанка при его национализации в конце 2016 года. Конвертацию осуществили в связи с тем, что Суркисы были признаны связанными лицами с экс-владельцами ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Суркисы были признаны инсайдерами ПриватБанка (связанными лицами) решением Нацбанка еще в 2016 году. В НБУ отмечали, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о такой связи.

Какова позиция НБУ, премьера, Минфина и Минюста

В Национальном банке сообщили, что решение о конвертации в капитал ПриватБанка средств Суркисов как лиц, связанных с Коломойским, было справедливым и адекватным. "Учитывая потраченные государством средства для спасения ПриватБанка и финансовой системы", – отметили в НБУ.

Регулятор намерен продолжить защиту законности решений о национализации ПриватБанка для недопущения потери средств налогоплательщиков.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что постановление Печерского суда было принято с нарушением норм процессуального законодательства, без рассмотрения дела по сути.

"Кабмин продолжит сотрудничество с ПриватБанком и Национальным банком для защиты интересов государства и всех украинцев", – отметил глава правительства.

В Минфине заявили, что не согласны с решением суда и будут продолжать защищать интересы государства и ПриватБанка. В министерстве также считают, что решение принято с нарушением норм процессуального законодательства.

Министр юстиции Денис Малюська отметил, что позитивное решение в пользу компаний Суркисов "абсурдно и выходит за пределы здравого смысла".

"Нас ожидают еще месяцы тяжбы. Мы будем под микроскопом анализировать решение и смотреть, можно ли его вообще выполнить", – сказал он.

Когда был национализирован ПриватБанк

ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года по решению правительства и Национального банка. В целом государство потратило на спасение ПриватБанка более 155 млрд грн (около 5,6 млрд долларов по официальному курсу на 4 сентября 2020).

К концу первого полугодия 2020 года доля проблемных кредитов в ПриватБанке составила 81%, причем большая часть проблемной задолженности (88%) – это кредиты юрлицам, связанным с экс-владельцами банка и группой "Приват".

2 сентября офшоры Суркисов выиграли у ПриватБанка суд на 10 млрд грн.

3 сентября было опубликовано решение суда в деле Суркисов против ПриватБанка. Что в нем не так.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.