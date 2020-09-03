Опубликовано решение суда в деле Суркисы против ПриватБанка. Что в нем не так
В случае удовлетворения иска компаний братьев Суркисов, решение по которому принял Печерский районный суд Киева, ПриватБанк не сможет продолжать обслуживать их депозиты. Об этом заявляет министр юстиции Денис Малюська, комментируя решение Печерского районного суда Киева взыскать с ПриватБанка $350 млн.
Министр опубликовал на своей странице в Facebook копии решения суда. Он отметил, что в качестве "обеспечения" суд прописал "взыскание нескольких миллиардов" с ПриватБанка в пользу шести британских компаний.
"Такая позиция не только выходят за пределы того, что можно делать в качестве обеспечения иска (ст.150 ГПК). Она к тому же не облегчает, а, наоборот, делает невозможным дальнейшее исполнение решения суда. Ведь если средства взыскать с ПриватБанка, то банк, в случае удовлетворения иска, никогда не сможет обслуживать их как депозиты. Напоминаю – исковые требования заявлены не как взыскание средств, а как обязательство обслуживать депозиты", – пояснил глава Минюста.
- 2 сентября Печерский районный суд удовлетворил требование шести офшорных компаний, связанных с братьями Григорием и Игорем Суркисами о взыскании с ПриватБанка $350 млн. Компании требовали, чтобы ПриватБанк выполнял условия депозитных договоров, которые были заключены между ними и кипрским филиалом банка до национализации в декабре 2016 года. Общая сумма требований компаний – $250 млн тела депозитов и $100 млн процентов. После национализации государство конвертировало эти средства в капитал, поскольку Суркисы были признаны связанными лицами с экс-владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.
- В Минфине заявили, что не согласны с постановлением суда и будут продолжать защищать интересы государства и банка. В министерстве считают, что решение принято с нарушением норм процессуального законодательства.
Подробнее о деле: Офшоры Суркисов, Минюст, ПриватБанк. Откуда взялось дело о взыскании с госбанка $250 млн
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