Опубликовано решение суда в деле Суркисы против ПриватБанка. Что в нем не так

В случае удовлетворения иска компаний братьев Суркисов, решение по которому принял Печерский районный суд Киева, ПриватБанк не сможет продолжать обслуживать их депозиты. Об этом заявляет министр юстиции Денис Малюська, комментируя решение Печерского районного суда Киева взыскать с ПриватБанка $350 млн.

Министр опубликовал на своей странице в Facebook копии решения суда. Он отметил, что в качестве "обеспечения" суд прописал "взыскание нескольких миллиардов" с ПриватБанка в пользу шести британских компаний.

"Такая позиция не только выходят за пределы того, что можно делать в качестве обеспечения иска (ст.150 ГПК). Она к тому же не облегчает, а, наоборот, делает невозможным дальнейшее исполнение решения суда. Ведь если средства взыскать с ПриватБанка, то банк, в случае удовлетворения иска, никогда не сможет обслуживать их как депозиты. Напоминаю – исковые требования заявлены не как взыскание средств, а как обязательство обслуживать депозиты", – пояснил глава Минюста.

Подробнее о деле: Офшоры Суркисов, Минюст, ПриватБанк. Откуда взялось дело о взыскании с госбанка $250 млн

Юрий Тарасовский

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