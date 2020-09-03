Суркисы vs ПриватБанк. Шмыгаль, Крумханзл и Минфин отреагировали на решение суда
Премьер-министр Денис Шмыгаль, глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл и Министерство финансов прокомментировали решение Печерского районного суда Киева взыскать с государственного ПриватБанка $350 млн в пользу офшорных компаний братьев Суркисов.
В Минфине заявили, что не согласны с постановлением суда и будут продолжать защищать интересы государства и банка. В министерстве считают, что решение принято с нарушением норм процессуального законодательства.
Подтвердил обжалование решения и премьер. По его словам, постановление Печерского суда приняли с нарушением норм процессуального законодательства, без рассмотрения дела по существу.
"Кабинет Министров продолжит сотрудничество с ПриватБанком и Национальным банком для защиты интересов государства и всех украинцев", – написал Шмыгаль в своем Facebook и напомнил, что это решение суда не касается вопроса национализации ПриватБанка.
Глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл отметил, что в результате таких судебных решений вклад банка в развитие страны – дивиденды в госбюджет – могут значительно сократиться.
"Мы будем обжаловать это решение. Мы продолжим добиваться справедливости для ПриватБанка и украинских налогоплательщиков, которые являются конечными акционерами банка, в Украине и зарубежных юрисдикциях, где верховенство закона превыше всего", – цитирует Крумханзла пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.
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- 2 сентября Печерский районный суд удовлетворил требование шести офшорных компаний, связанных с братьями Григорием и Игорем Суркисами о взыскании с ПриватБанка $350 млн. Компании требовали, чтобы ПриватБанк выполнял условия депозитных договоров, которые были заключены между ними и кипрским филиалом банка до национализации в декабре 2016 года. Общая сумма требований компаний – $250 млн тела депозитов и $100 млн процентов.
- После национализации государство конвертировало эти средства в капитал, поскольку Суркисы были признаны связанными лицами с экс-владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.
- Министр юстиции Денис Малюська отметил, что позитивное решение в пользу компаний Суркисов "абсурдно и выходит за пределы здравого смысла".
Подробнее о деле: Офшоры Суркисов, Минюст, ПриватБанк. Откуда взялось дело о взыскании с госбанка $250 млн
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