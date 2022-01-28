UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Итальянский UniCredit отказался от покупки банка в России из-за геополитики и санкций

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2022, 17:01
Итальянский UniCredit отказался от покупки банка в России из-за геополитики и санкций - Фото
Фото: depositphotos.com

Итальянская группа UniCredit отказалась от планов покупки банка Открытие в России из-за эскалации напряженности вокруг Украины и угрозы санкций. Об этом пишет Financial Times. 

"Мы довольны своим присутствием в России, но от Открытия мы отказались. Мы провели первые этапы due diligence, оценив контрольный пакет акций банка, но решили остановится из-за геополитической ситуации", — заявил на пресс-конференции, посвященной годовым результатам, генеральный директор группы Андреа Орсель.  

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Покупка Открытия являлась частью стратегии UniCredit по ежегодному наращиванию прибыли на 10% в течение следующих трех лет. 

Группа планировала купить контрольный пакет банка, после первичного размещения его акций на бирже.

Открытие в середине 2010-ых был одним из крупнейших частных кредиторов в России, но его национализировали в 2017 году из-за угрозы дефолта. С августа 2021 года началась подготовка банка к IPO. 

UniCredit на рынке РФ с 2007 года и получает там около 3% своих доходов. Там работает 4000 его сотрудников. 

Итальянская группа может безболезненно отказаться от покупки российского банка благодаря более высоким, чем ожидалось финансовым результатам за 2021 год, считают в Financial Times. 

Годовая прибыль UniCredit выросла до 3,9 млрд евро, превысив прогноз в 3,7 млрд евро. Выручка также превзошла прогнозы, увеличившись на 4,8% с 2020 года до 18 млрд евро.  

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
угроза РФ геополитика UniCredit покупка банка банк Открытие
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 