Итальянский UniCredit отказался от покупки банка в России из-за геополитики и санкций

Итальянская группа UniCredit отказалась от планов покупки банка Открытие в России из-за эскалации напряженности вокруг Украины и угрозы санкций. Об этом пишет Financial Times.

"Мы довольны своим присутствием в России, но от Открытия мы отказались. Мы провели первые этапы due diligence, оценив контрольный пакет акций банка, но решили остановится из-за геополитической ситуации", — заявил на пресс-конференции, посвященной годовым результатам, генеральный директор группы Андреа Орсель.

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Покупка Открытия являлась частью стратегии UniCredit по ежегодному наращиванию прибыли на 10% в течение следующих трех лет.

Группа планировала купить контрольный пакет банка, после первичного размещения его акций на бирже.

Открытие в середине 2010-ых был одним из крупнейших частных кредиторов в России, но его национализировали в 2017 году из-за угрозы дефолта. С августа 2021 года началась подготовка банка к IPO.

UniCredit на рынке РФ с 2007 года и получает там около 3% своих доходов. Там работает 4000 его сотрудников.

Итальянская группа может безболезненно отказаться от покупки российского банка благодаря более высоким, чем ожидалось финансовым результатам за 2021 год, считают в Financial Times.

Годовая прибыль UniCredit выросла до 3,9 млрд евро, превысив прогноз в 3,7 млрд евро. Выручка также превзошла прогнозы, увеличившись на 4,8% с 2020 года до 18 млрд евро.

24 января 2022 года на российском рынке наблюдается обвал фондовых индексов. Обвал российского рубля привел к тому, что Банк России приостановил покупку долларов.

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Роман Брыль

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