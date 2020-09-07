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Жалобы на банки. НБУ проверил, выполняются ли требования по раскрытию информации

07.09.2020, 12:02
Жалобы на банки. НБУ проверил, выполняются ли требования по раскрытию информации - Фото
Фото: depositphotos.com

После вступления в силу с 1 сентября требований по раскрытию банками информации об услугах финучреждения начали более детально уведомлять клиентов о реальной стоимости кредитов. Об этом сообщается на Facebook-странице Национального банка.

По данным регулятора, именно кредиты – самая популярная тема в обращениях и жалобах граждан в НБУ.

"Когда клиент фактически платит больше, чем ожидал, причина в том, что финучреждение не раскрыло полную стоимость кредита при подписании договора. Новые требования НБУ к раскрытию банками полной информации на сайтах и ​​в рекламе, которые заработали с 1 сентября 2020 года, должны это изменить", – отмечают в Нацбанке.

По словам начальника управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ Ольги Лобайчук, регулятор проверил, как банки выполняют новые требования и размещают ли необходимую информацию на сайтах.

Было установлено, что большинство банков уже выполнили новые требования НБУ и раскрыли полную информацию об услугах.

"Клиент должен понимать свои полные затраты по кредиту, знать полную ставку с учетом всех дополнительных платежей и услуг (в частности, страховщика или нотариуса). Теперь – только полная ставка, которая включает все расходы. Все банки должны давать информацию о кредите в едином формате. Так клиенту легче будет сравнить условия нескольких банков и выбрать лучший для себя вариант", – подчеркнули в НБУ.

Среди проблем, с которыми сталкиваются клиенты банков, помимо недостаточного информирования о полной стоимости кредитов, НБУ называет навязывание банками ненужных услуг.

Чаще всего это кредитный лимит при получении зарплатной карты, страховка при обмене валют, а также "своя" страховая компания или "свой" нотариус.

В Нацбанке уточняют, что не всегда и не от любой страховки можно отказаться (к примеру, это является обязательным при получении кредитов на покупку автомобиля или недвижимости). Однако для всех остальных кредитов, депозитов или платежных карт страхование является добровольным.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной
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