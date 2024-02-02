J.P. Morgan отозвал иск к ПриватБанку по поводу национализации

В деле Shakoor Capital Limited против ПриватБанка стало на одного истца меньше

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Компания J.P. Morgan Securities plc отозвала иск к ПриватБанку по поводу его национализации. Об этом стало известно в четверг во время заседания Хозяйственного суда Киева по делу Shakoor Capital Limited против ПриватБанка, сообщила пресс-служба украинского банка.

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J.P. Morgan был одним из истцов, вместе с Shakoor Capital требовали признать незаконной техническую процедуру национализации ПриватБанка bail-in.

"Компания больше не является участником дела. На одного истца стало меньше", – прокомментировал решение суда адвокат ПриватБанка Олег Самсонович.

В деле остаются его инициатор Shakoor Capital Limited, Pala Assets Holdings Limited (управляемый российским бизнесменом Йорихом), украинский ФОП "Сазонов Д. В." и компания Concorde (Bermuda) Limited.

Благодаря процедуре bail-in при национализации уставный капитал ПриватБанка был увеличен на 29,4 млрд грн. Банк Англии признал эту процедуру в 2021 году, а Лондонский арбитражный суд подтвердил ее законность в 2022 году.

Инициировав дело в украинском суде, истцы по сути пытаются "обойти" решение Лондонского арбитража, объяснял ранее ПриватБанк.