К концу прошлого года украинцы принесли в банки еще 47 млрд грн. Данные НБУ

Депозитный портфель в декабре, как и в предыдущие месяцы, вырос. По данным НБУ, украинцы принесли в банки около 35,9 млрд грн. И гривневый портфель в целом вырос на 6,4% до 596 млрд грн.

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Валютных вкладов к концу прошлого года стало больше на $312 млн. Валютный депозитный портфель вырос на 3,5% до $9,1 млрд. В целом депозитный портфель во всех валютах вырос на 47,3 млрд грн.

Ставки по гривневым депозитам в банках в прошлом месяце снова выросли. Об этом свидетельствуют данные НБУ. Средняя ставка выросла на 0,6 п.п. и составляет 12,1% годовых.

Доходность валютных депозитов продолжила снижаться. Средняя ставка упала на 0,1 п.п. и составляет 0,6% годовых.



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Анна Ішутіна

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