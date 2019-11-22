Кабмин поручил найти нового аудитора Ощадбанку

Кабинет министров Украины поручил провести конкурсный отбор для определения внешнего аудитора для Ощадбанка. Распоряжение Кабмина опубликовано на сайте.

"Комитету по вопросам аудита АО "Государственный сберегательный банк Украины" осуществить мероприятия по проведению конкурсного отбора аудиторской фирмы для проведения внешнего аудита банка", - говорится в распоряжении.

По результатам конкурса комитет должен рекомендовать набсовету банка аудиторскую компанию.

Как пишет Fincial club, аудит Ощадбанка за 2018 год проводила компания KPMG, которая входит в международная сеть независимых фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные услуги.