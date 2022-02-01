Кабмин предоставил 8 млрд грн портфельных госгарантий 12 банкам

Кабинет министров выделил 8,08 млрд грн государственных гарантий на портфельной основе 12 банкам для кредитования микро-, малого и среднего предпринимательства, сообщает Министерство финансов.

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Правительство выделило ПриватБанку и Ощадбанку госгарантии по 2 млрд грн, Укргазбанку – 1,5 млрд грн, Укрэксимбанку – 1 млрд грн, банку "Альянс" – 100 млн грн, ОТП Банку – 500 млн грн, Кредитвест банку – 95 млн грн, Асвио Банку и МТБ Банку – по 30 млн грн, КИБу – 90 млн грн, Пиреус Банку – 139 млн грн, а ТАСкомбанку – 600 млн грн.

В целом портфельные госгарантии по внутренним обязательствам предоставлены 18 компаниям на сумму 21,8 млрд грн, в том числе Государственному агентству автомобильных дорог Украины (908 млн грн) и Укрэнерго (1,1 млрд грн).

Кроме того, портфельные госгарантии предоставлены четырем компаниям на сумму 52,39 млрд грн, в том числе их получили Укрэнерго, Укрзализныця, Госагентство автодорог Украины и Укрпочта.

Портфельные гарантии – это обязательства государства погасить перед банком до 80% кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.

25 ноября 2020 года Кабмин ввел механизм предоставления государственных гарантий для поддержки микро-, малого и среднего предпринимательства

В феврале 2021 года Укрэксимбанк выдал первые кредиты по портфельным гарантиями.

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Наталия Фреик

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