Поддержка бизнеса. Как будет работать программа портфельных госгарантий

Кабинет министров принял постановление, которое определяет механизм предоставления государственных гарантий для поддержки микро-, малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Кроме того, постановлением установлен порядок отбора банков, имеющих право получать такие гарантии и условия предоставления госгарантий на портфельной основе.

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По результатам отбора среди желающих принять участие в программе банков по решению правительства будут определены банки-кредиторы и лимиты предоставления госгарантий для каждого такого кредитора.

На основании этих решений с банками-кредиторами заключается договор о предоставлении госгарантии на срок до 5 лет (госгарантией обеспечивается до 50% долговых обязательств по портфелю кредитов и до 70% по каждому отдельному кредиту), а кредиторы формируют портфель кредитов.

Банками-кредиторами могут быть банки, которые:

- составляют отчетность в соответствии с международными стандартами;

- не отнесены к категории проблемных или неплатежеспособных;

- не имеют просроченной задолженности перед госбюджетом;

- придерживаются требований, установленных НБУ по формированию и хранению резервов и имеют работающий гривневый кредитный портфель клиентов микро-, малого и среднего бизнеса не менее 500 млн грн.

В портфель кредитов, который может быть частично обеспечено государственными гарантиями, могут быть включены кредиты, которые:

- предоставляются субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства, срок ведения хоздеятельности которых превышает 1 год и которые не являются банкротами;

- предоставляются на финансирование инвестиционного проекта, инвестиционные цели, а также на рефинансирование задолженности по другим кредитам (включая кредиты по программе "5-7-9");

- предоставляются в гривне сроком от 1 до 10 лет в сумме не более 100 млн грн по ставке не выше UIRD + 6%; и дополнительное обеспечение по которым предоставляется заемщиками в объеме не более 60% от суммы кредита с учетом коэффициентов ликвидности НБУ;

- предоставляются на запрещенную законодательством деятельность.

Также правительство утвердило Укрэксимбанк агентом гаранта, к полномочиям которого относится проверка правильности полученных от банков документов, оценка и мониторинг портфеля кредитов и тому подобное.

23 ноября премьер Денис Шмыгаль сообщил, что на прошлой неделе по поручению президента правительство разработало план действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей.

24 ноября президент Владимир Зеленский пообещал, что в ближайшее время в парламент будут поданы законопроекты, которые предусматривают поддержку населения и бизнеса, которые пострадали от усиления карантина.

За третий квартал 2020 года объем предоставленных по программе 5-7-9 кредитов увеличился почти в 10 раз. На что берут деньги предприниматели.

Юрий Тарасовский

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