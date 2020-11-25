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Поддержка бизнеса. Как будет работать программа портфельных госгарантий

25.11.2020, 17:30
Поддержка бизнеса. Как будет работать программа портфельных госгарантий - Фото
Заседание Кабмина (Фото: пресс-служба КМУ)

Кабинет министров принял постановление, которое определяет механизм предоставления государственных гарантий для поддержки микро-, малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Кроме того, постановлением установлен порядок отбора банков, имеющих право получать такие гарантии и условия предоставления госгарантий на портфельной основе.

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По результатам отбора среди желающих принять участие в программе банков по решению правительства будут определены банки-кредиторы и лимиты предоставления госгарантий для каждого такого кредитора.

На основании этих решений с банками-кредиторами заключается договор о предоставлении госгарантии на срок до 5 лет (госгарантией обеспечивается до 50% долговых обязательств по портфелю кредитов и до 70% по каждому отдельному кредиту), а кредиторы формируют портфель кредитов.

Банками-кредиторами могут быть банки, которые:

- составляют отчетность в соответствии с международными стандартами;
- не отнесены к категории проблемных или неплатежеспособных;
- не имеют просроченной задолженности перед госбюджетом;
- придерживаются требований, установленных НБУ по формированию и хранению резервов и имеют работающий гривневый кредитный портфель клиентов микро-, малого и среднего бизнеса не менее 500 млн грн.

В портфель кредитов, который может быть частично обеспечено государственными гарантиями, могут быть включены кредиты, которые:

- предоставляются субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства, срок ведения хоздеятельности которых превышает 1 год и которые не являются банкротами;
- предоставляются на финансирование инвестиционного проекта, инвестиционные цели, а также на рефинансирование задолженности по другим кредитам (включая кредиты по программе "5-7-9");
- предоставляются в гривне сроком от 1 до 10 лет в сумме не более 100 млн грн по ставке не выше UIRD + 6%; и дополнительное обеспечение по которым предоставляется заемщиками в объеме не более 60% от суммы кредита с учетом коэффициентов ликвидности НБУ;
- предоставляются на запрещенную законодательством деятельность.

Также правительство утвердило Укрэксимбанк агентом гаранта, к полномочиям которого относится проверка правильности полученных от банков документов, оценка и мониторинг портфеля кредитов и тому подобное.

Юрий Тарасовский
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